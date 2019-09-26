Нынешний глава Счётной палаты Алексей Кудрин известен своей независимой позицией. И недавняя полемика, в которую он вовлёк министра обороны Сергея Шойгу, — это лишь эпизод его довольно смелых и нетрадиционных для политиков такого уровня выступлений. Только за последнее время Алексей Леонидович призвал власти к качественному улучшению отношений с Западом, поскольку, по его мнению, если санкционное давление будет только нарастать, то цели, которые поставил президент в области технологического и социального развития, достигнуты не будут.

Неоднократно Кудрин ставил под вопрос и эффективность кабинета Дмитрия Медведева, с которым у шефа Счётной палаты известные натянутые отношения. Кудрин — сторонник повышения роли аудита в деятельности правительства, а совсем недавно критиковал наш служивый класс в целом. Отметил невысокий уровень кадров, а главное — заметил, что наши управленцы попадают в ловушки «быстрых достижений». Мол, политики всё меряют категориями электоральных циклов, а потому не ставят перед собой важных стратегических задач.

Конечно, у Кудрина положение несколько особое. Он хорошо известен в Европе как классный финансист. Его объявляли лучшими министром финансов континента. Давние дружеские отношения связывают его и с Владимиром Путиным. Говорят, что в узком кругу президент называет Кудрина «Лёхой». А в их питерскую бытность засиживался у Алексея допоздна и даже оставался ночевать на традиционной интеллигентской раскладушке.

Но, как ещё заповедовал Грибоедов, всему же есть границы. И, видимо, не просто так Алексей Леонидович резко отрёкся от своего заявления о «раздутом военном бюджете» и поспешно отметил, что ныне он вполне разумен. И речь идёт только о повышении эффективности его использования. Тут же, кстати, обнаружилась история, для Кудрина неприятная. Хоть и касающаяся его весьма косвенно. Через разные Telegram-каналы запущена информация-компромат на давнюю кудринскую протеже, первого зама министра финансов Татьяну Нестеренко. Утверждается, что она за символическую сумму в 26 миллионов рублей получила в суперэлитном посёлке предпринимателя Агаларова дом площадью более тысячи квадратных метров, который в реальности стоит якобы миллиард. Так это или нет, судить сейчас сложно. Но госпожу Нестеренко иногда называют глазами Кудрина в нынешнем Минфине.

И тут такая информационная атака именно на неё. Невольно вспоминается эпизод с задержанием по весьма хлипкому обвинению зама Кудрина Сторчака, который немалое время провёл в узилище. Причём многие были уверены, что таким образом дают нечто понять его шефу — Кудрину. Сторчак суда избежал, вышел и трудится до сих пор на том же месте. Но ассоциации напрашиваются.

Не исключено, что таким образом в терминах, хорошо понятных в определённых кругах, Алексею Леонидовичу дают понять, что сейчас не время для развязывания дискуссий в верхах. А тем более для популистских публичных заявлений.