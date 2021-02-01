https://static.news.ru/photo/fc866e9c-648e-11eb-99f6-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный

Арестованного российского оппозиционного политика Алексея Навального выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. В числе других номинантов, которые будут конкурировать с блогером, значатся белорусские активисты, экоактивистка из Швеции Грета Тунберг и не только.

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

В воскресенье, 31 января, в его поддержку по стране прошли массовые акции протеста. В результате на митингах силовики задержали более пяти тысяч человек. Данную информацию обнародовали правозащитники из «ОВД-Инфо».

На следующий день после проведения акций протеста выяснилось, что Навального выдвинули на соискательство Нобелевской премии мира. Эта инициатива принадлежит группе российских учёных. Выдвижение Навального на премию было одобрено норвежским политиком Оле Эльвестуенем. Конкурентами политика станут Грета Тунберг, движение Black Lives Matter, политические активисты из Белоруссии (Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова) и не только, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Лауреат станет известен в октябре.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный редактор «Эха Москвы», руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал, чего ждать Навальному при власти Путина. По его словам, блогер не сможет выйти на свободу в ближайшее время, так как не пойдёт на компромисс с президентом.