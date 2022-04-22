Алексей Венедиктов и Александр Невзоров внесены в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова, Сергея Пархоменко. Также ведомство внесло в реестр Артура Асафьева, Екатерину Лушникову, Ярослава Сироткина и Владимира Воронова, сообщается на сайте министерства.

Кроме того, в список физлиц-иноагентов внесены соратник Алексея Навального Леонид Волков и публицист Владимир Кара-Мурза. Помимо них в список иноагентов включены Виктор Вахштайн, Ярослав Сироткин, Артур Асафьев, Екатерина Лушникова, Владимир Воронов.

Минюст ведёт четыре реестра иноагентов, это НКО, СМИ, общественные объединения без юрлица и физлица. На сегодня в них в общей сложности числятся более 200 граждан, редакций и фондов. Самым большим является реестр иноагентов СМИ, в нём числятся 142 названия.

Сегодня, 22 апреля, в адрес оппозиционера Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело за распространение фейковой информации о ВС России. ара-Мурзу привлекли к уголовной ответственности по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ».

Ранее министерство юстиции России направило президенту Владимиру Путину доклад с предложениями, в частности, о возможности выхода из реестра иностранных агентов, в том числе из-за ошибки. По его словам, гражданин может в любой момент оспорить внесение его в этот список.