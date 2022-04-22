Алексей Венедиктов и Александр Невзоров внесены в реестр СМИ-иноагентов

Алексей Венедиктов и Александр Невзоров внесены в реестр СМИ-иноагентовМинюст внёс в реестр СМИ-иноагентов Алексея Венедиктова и Александра Невзорова
Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова, Сергея Пархоменко. Также ведомство внесло в реестр Артура Асафьева, Екатерину Лушникову, Ярослава Сироткина и Владимира Воронова, сообщается на сайте министерства.
Кроме того, в список физлиц-иноагентов
Минюст ведёт четыре реестра иноагентов, это НКО, СМИ, общественные объединения без юрлица и физлица. На сегодня в них в общей сложности числятся более 200 граждан, редакций и фондов. Самым большим является реестр иноагентов СМИ, в нём числятся 142 названия.
Сегодня, 22 апреля, в адрес оппозиционера Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело за распространение фейковой информации о ВС России. ара-Мурзу привлекли к уголовной ответственности по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ».
Ранее министерство юстиции России направило президенту Владимиру Путину доклад с предложениями, в частности, о возможности выхода из реестра иностранных агентов, в том числе из-за ошибки. По его словам, гражданин может в любой момент оспорить внесение его в этот список.