Алексей Навальный впервые рассказал о процессе восстановления

https://static.news.ru/photo/dd2b5e28-fa5c-11ea-b663-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который по одной из версий был отравлен, на своей странице в социальной сети рассказал, как проходит процесс восстановления.

По его словам, реабилитация после произошедшего — это ясная, но неблизкая дорога.

До недавнего времени оппозиционер не узнавал людей и не мог говорить. Доктор каждое утро приходил к нему в палату, приносил доску и просил придумать слово, которое можно было бы на неё написать. Это приводило политика в отчаяние, хотя он понимал, чего хочет врач, но не осознавал, откуда взять слова. Также Навальный не знал, каким образом можно выразить своё отчаяние, поэтому просто молчал. Сейчас же политик способен сам подниматься по лестнице, пусть и с дрожащими ногами.

Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайк, — написал в Instagram оппозиционный деятель.

Навальному стало плохо в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru, первопричина ситуации с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным заключается в стремлении вытеснить РФ с газового рынка ЕС. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН и врио директора Института научной информации по общественным наукам Алексей Кузнецов.