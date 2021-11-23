Вучич рассказал о храбрости российских спасателей

Президент Сербии Александр Вучич похвалил храбрость и самоотверженность российских спасателей, которые «всеми возможными способами» помогали сербским братьям. Он также вспомнил о случае, когда русский спас тонущую женщину во время наводнения в Сербии, передаёт «ПолитРоссия».

Эти люди рисковали своими жизнями и спасали наших граждан. Буквально рисковали. Я видел это своими глазами. Это были не кадры из YouTube, это не кто-то мне рассказал. И мы многому научились у этих людей, мы видели их смелость. И когда они приезжали в Сербию, они вели себя, как будто приехали к родным братьям и помогали всеми возможными способами, — вспомнил Вучич.

Смерть погибшего главы МЧС Евгения Зиничева лидер Сербии назвал большим ударом для всех сербов и для него лично. Политик вспомнил, как во время наводнения русский спасатель прыгнул в воду за тонущей женщиной, пока другие лишь советовали с мостика, за что ей лучше ухватиться. Он уточнил, что тому сотруднику МЧС никто не давал никаких указаний: спасатель решил прыгнуть за тонущей по своей воле.

Это была необычная реакция. Это сверхчеловеческая храбрость, — резюмировал Вучич.

Ранее Александр Вучич признался, что многому учится у президента России. Лидер Сербии считает, что Владимир Путин является «силой России», который возвысил страну.