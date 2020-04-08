Политика

Александр Демин стал заместителем руководителя Ростехнадзора

15:46, 08 апреля 2020 13
Фото: gosnadzor/Facebook

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Александра Демина статс-секретарём — заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Демин займёт должность, освободившуюся после перехода на другую работу экс-замруководителя ведомства Александра Рыбаса, уточняет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Федулова на пост заместителя главы Министерства экономического развития. Ранее Федулов занимал должность директора департамента информационных технологий и связи правительства.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях