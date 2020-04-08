Александр Демин стал заместителем руководителя Ростехнадзора

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Александра Демина статс-секретарём — заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Документ
Демин займёт должность, освободившуюся после перехода на другую работу экс-замруководителя ведомства Александра Рыбаса,
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Федулова на пост заместителя главы Министерства экономического развития. Ранее Федулов занимал должность директора департамента информационных технологий и связи правительства.
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