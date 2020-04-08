Александр Демин стал заместителем руководителя Ростехнадзора

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Министерство иностранных дел ожидает от Соединённых Штатов скорейшего положительного ответа на предложение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. С такой инициативой российские власти выступили в декабре 2019 года.

Американской стороне предложили продлить ДСНВ без предварительных условий, говорится на сайте МИД. Этот договор является единственным ограничительным механизмом в отношении стратегических вооружений РФ и США. Он был подписан в 2010...