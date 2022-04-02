Актёр Машков заявил, что США и Евросоюз хотят уничтожить русских

США и Евросоюз на протяжении длительного времени желают любыми способами уничтожить русскоговорящее население. Об этом в интервью «Известиям» заявил российский актёр и режиссёр Владимир Машков. По его словам, ход мыслей обитателей этих территорий парадоксален, но ему давно было понятно их основное стремление.

Мне очень трудно думать за Америку и Европу, потому что вообще ход их мыслей абсолютно парадоксален, и идеи больше похожи на идеи Содома и Гоморры, чем на человеческие. Они давно, целенаправленно и осознанно хотят уничтожить русскоговорящее население любыми способами. Не мытьем, так катаньем, как говорят у нас. Это очевидно и было понятно давно, — сообщил Машков.

Он также рассказал, что президент России Владимир Путин и те, кто его поддерживают, являются «сутью русской природы». А в истории страны в настоящее время, по мнению актёра, наступил момент, когда люди сплотились на почве любви к родине.

Мне кажется, это естественный ход течения нашей жизни, когда лицемерные люди становятся очевидно лицемерными, а люди, которые сердцем понимают, что такое родина, что такое близкие люди, справедливость, были всегда сплочены, — резюмировал Владимир Машков.

Ранее стало известно, что Машков попросил свою дочь Марию, которая вместе с мужем и детьми уже десять лет живёт в США, вернуться на родину, «чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом». Об этом сама Мария рассказала в эфире телеканала CNN. Она отметила, что «оказалась в одном из похожих разговоров, где родственники друг другу не верят». В результате ей пришлось «ослушаться» отца и остаться в Америке.