Актёр из «Реальных пацанов» баллотируется в Госдуму

https://static.news.ru/photo/a23e7088-aa2f-11eb-b442-96000091f725_660.jpg Фото: Телеканал ТНТ / youtube

Актёр Армен Бежанян, который известен по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», будет баллотироваться в Госдуму России. При этом у него есть политический опыт. Сейчас он является депутатом думы города Осы Пермского края.

О намерениях Бежаняна сообщило издание URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии «Единая Россия». Актёр посетил праймериз по отбору кандидатов в ГД по одномандатному округу № 58. После этого он подал заявление на участие в выборах.

Также Бежанян претендует на пост депутата законодательного собрания края по списку региональной группы № 23 (Оса). Коллега по съёмочной площадке Марина Федункив сообщила изданию, что поддерживает начинание актёра. Она готова поддержать Бежаняна.

Ещё одна актриса Юлия Гришнина, снявшаяся в сериале, отметила, что в политику предпочитает не вдаваться, но «всегда готова поддержать коллегу как человека».

Бежанян избрался в думу Осы в 2019 году. Тогда он набрал 47,58% голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий канала «Россия 1» Евгений Попов, работающий вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой над программой «60 минут», может принять участие в выборах в Госдуму. Предполагается, что он станет баллотироваться в Москве от партии «Единая Россия».