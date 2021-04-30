Актёр из «Реальных пацанов» баллотируется в Госдуму

Актёр Армен Бежанян, который известен по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», будет баллотироваться в Госдуму России. При этом у него есть политический опыт. Сейчас он является депутатом думы города Осы Пермского края.
О намерениях Бежаняна
Также Бежанян претендует на пост депутата законодательного собрания края по списку региональной группы № 23 (Оса). Коллега по съёмочной площадке Марина Федункив сообщила изданию, что поддерживает начинание актёра. Она готова поддержать Бежаняна.
Ещё одна актриса Юлия Гришнина, снявшаяся в сериале, отметила, что в политику предпочитает не вдаваться, но «всегда готова поддержать коллегу как человека».
Бежанян избрался в думу Осы в 2019 году. Тогда он набрал 47,58% голосов.
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий канала «Россия 1» Евгений Попов, работающий вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой над программой «60 минут», может принять участие в выборах в Госдуму. Предполагается, что он станет баллотироваться в Москве от партии «Единая Россия».