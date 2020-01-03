https://static.news.ru/photo/97cfe450-3060-11ea-bfcc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов предположил, что жители Украины признали Крым российской территорией. По его мнению, это следует из роста турпотока на полуостров со стороны Незалежной.

Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины — порядка 1,1 миллиона человек. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма — ведь к „оккупантам“ в гости не ездят, — написал Аксёнов в Facebook.

Всего за год в Крыму, по данным, которые приводит Аксёнов, отдохнуло 7,43 миллиона туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года. Как ранее писал NEWS.ru, весной количество украинских граждан, пересекающих пункты пропуска в Крыму, выросло в два раза. Российские пограничники связывают поток людей с майскими праздниками.

Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013 — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова при участии российских спецслужб был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ. Легитимность этого референдума не признали большинство мировых держав.