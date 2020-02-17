Министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев покинул свою должность. Указ подписал глава республики Сергей Аксёнов.
Прекратить полномочия Нараева Геннадия Павловича и освободить его от государственной должности <…> в связи с истечением срока полномочий, — говорится на сайте крымского правительства
Нараев был главой министерства с апреля 2014 года.
Как ранее писал NEWS.ru, отработавший на своём посту 42 года главный детский гематолог России 73-летний Александр Румянцев попросился в отставку. Минздрав России пока отказал в его просьбе.
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