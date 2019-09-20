https://static.news.ru/photo/bd3229fc-db91-11e9-90e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: glava.rk. gov.ru/Global Look Press

Сергей Аксёнов снова стал главой Крыма. Республиканский парламент проголосовал за его кандидатуру — всего 74 голоса. Аксёнов будет руководить регионом в ближайшие пять лет.

Ранее Владимир Путин внёс на рассмотрение крымским депутатам три кандидатуры. Это Аксёнов, член Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и глава крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко.

9 октября 2014 года Аксёнова впервые выбрали главой Республики Крым. Кроме того, согласно конституции региона, он также замещает пост премьер-министра республики.

Ранее News.ru сообщал, что все главы городов и районов Крыма ушли в отставку.