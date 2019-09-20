Сергей Аксёнов снова стал главой Крыма. Республиканский парламент проголосовал за его кандидатуру — всего 74 голоса. Аксёнов будет руководить регионом в ближайшие пять лет.
Ранее Владимир Путин внёс на рассмотрение крымским депутатам три кандидатуры. Это Аксёнов, член Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и глава крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко.
9 октября 2014 года Аксёнова впервые выбрали главой Республики Крым. Кроме того, согласно конституции региона, он также замещает пост премьер-министра республики.
Ранее News.ru сообщал, что все главы городов и районов Крыма ушли в отставку.