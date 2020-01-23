https://static.news.ru/photo/a62e3272-3dc6-11ea-9b16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что попытки вторжения в регион со стороны Украины участников марша татар, будут пресечены.

Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом. Украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации, которую рекламируют её подопечные. В российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста, — подчеркнул Аксёнов.

Организаторов акции он назвал профессиональными провокаторами, которые «привыкли использовать людей в качестве расходного материала для достижения своих целей».

22 января экс-депутат Верховной рады, глава Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ) Рефат Чубаров в эфире украинского 5-го канала заявил, что сторонники организации пересекут границу с Крымом 2 мая. По его словам, в марше примут участие народные депутаты и некие «западные партнёры».

Меджлис был образован в 1991 году. В период между заседаниями Курултая (национальный съезд) является «высшим единым полномочным представительным органом крымско-татарского народа и избирается Курултаем из числа его делегатов». В 2014 году меджлис поддержал Евромайдан и официально выступал против присоединения Крыма к России.

В феврале 2016 года по инициативе занимавшей тогда пост прокурора Крыма Натальи Поклонской Меджлис был признан экстремистской организацией.

Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в Крыму готовы встретить и «остудить пыл» участников марша, писал NEWS.ru.