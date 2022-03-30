Аксёнов поручил создать закон о национализации имущества олигархов Украины

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поручил до 4 апреля разработать проект федерального закона о национализации имущества украинских олигархов, поддержавших «нацизм и киевский режим». Губернатор в своём Telegram-канале уточнил, что по мере создания законопроекта его сразу направят в Государственную думу. Аксёнов также дал поручение о разработке закона, запрещающего Православную церковь Украины.

Хочу сказать, что в Крыму никто из украинских жуликов переоформить своё имущество уже не сможет. Отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации, — сказано в обращении Аксёнова.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в программе «Соловьёв Live» назвал имена украинских чиновников, владеющих собственностью на Крымском полуострове: согласно его информации, среди владельцев числятся президент Украины Владимир Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник, глава Конституционного суда Александр Тупицкий и глава украинского Национального банка Кирилл Шевченко. Аксёнов отметил, что чиновники уже не смогут переоформить свою собственность.

Аксёнов в своём Telegram-канале также поддержал лидера ЛНР Леонида Пасечника, сообщившего, что в республике может состояться референдум по вступлению в состав Российской Федерации. Он выразил уверенность в том, что россияне «будут искренне рады возвращению наших братьев в огромную и дружную российскую семью».