Аксёнов поддержал проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице во «ВКонтакте» высказался в поддержку проекта постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашённых республик Донбасса. Накануне парламентарии проголосовали за проекты, внесённые в Госдуму членами КПРФ и «Единой России», почти единогласно был принят документ коммунистов. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, соответствующее обращение будет направлено главе государства незамедлительно, без предварительных консультаций с МИД.

На Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей Родиной. Народ Донбасса высказал свою волю ещё в 2014 году, он с оружием в руках отстоял своё право быть частью Русского мира, быть собой. <...> Уверен, что принятое сегодня решение поможет остановить кровопролитие и прекратить страдания людей, — написал Аксёнов.

Депутаты Госдумы проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств на пленарном заседании 15 февраля. Спикер ГД Вячеслав Володин заверил, что соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно.

Признание Россией республик Донбасса противоречит Минским соглашениям 2015 года, поскольку пункт 11 Комплекса мер предполагает получение Донецком и Луганском отдельного статуса в составе Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Он добавил, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях».