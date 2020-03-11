Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал лицемерием критику Госдепартамента США в адрес России за нарушения прав человека, включая присоединение полуострова.
Запредельная наглость и лицемерие. На самом деле единственным источником нарушения прав крымчан является политика США и их вассалов, — написал глава республики в Facebook.
По его словам, Запад отказывает крымчанам «в целом ряде фундаментальных прав человека» — на свободу перемещения, образование, охрану здоровья, получение и распространение информации.
Аксёнов также упомянул о планировании Украиной терактов в Крыму, что ставило под угрозу жизни крымчан.
Глава Крыма подчеркнул, что Вашингтон никогда не упомянет об этом, поскольку забота о правах человека является для Запада лишь инструментом для достижения геополитических целей и предлогом для вмешательства в дела других стран.
Ранее NEWS.ru писал, что заседание Совбеза ООН по крымскому вопросу власти республики назвали пропагандистским шабашем.
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