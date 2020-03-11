https://static.news.ru/photo/1a0e05ce-6440-11ea-b8cd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал лицемерием критику Госдепартамента США в адрес России за нарушения прав человека, включая присоединение полуострова.

Запредельная наглость и лицемерие. На самом деле единственным источником нарушения прав крымчан является политика США и их вассалов, — написал глава республики в Facebook.

По его словам, Запад отказывает крымчанам «в целом ряде фундаментальных прав человека» — на свободу перемещения, образование, охрану здоровья, получение и распространение информации.

Аксёнов также упомянул о планировании Украиной терактов в Крыму, что ставило под угрозу жизни крымчан.

Глава Крыма подчеркнул, что Вашингтон никогда не упомянет об этом, поскольку забота о правах человека является для Запада лишь инструментом для достижения геополитических целей и предлогом для вмешательства в дела других стран.

Ранее NEWS.ru писал, что заседание Совбеза ООН по крымскому вопросу власти республики назвали пропагандистским шабашем.