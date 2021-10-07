Аксёнов отреагировал на слова Ландсбергиса о Крыме

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал высказывание экс-председателя ВС Литвы Витаутаса Ландсбергиса о развале России и возвращении полуострова Украине патологической русофобией. Он заявил о том, что такое отношение к РФ мешает трезвому взгляду на мир.

Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир. Если бы он мог это сделать, заметил бы, что разваливается как раз Украина. Этот процесс начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока действующие украинские власти делают все, чтобы усугубить внутренний раскол и посеять ненависть, — отреагировал Аксёнов в Telegram-канале на слова чиновника.

По мнению главы Крыма, ступившие на «европейский» путь государства постсоветского пространства, а именно Украина и страны Прибалтики, утратили «достижения советского периода», экономический и промышленный потенциал.

Ранее первый глава Литвы Витаутас Ландсбергис в интервью украинской газете «День» заявил, что Крым вернётся в состав Украины после развала РФ. Он выразил уверенность, что это является вопросом времени. Политик отметил принципиальную позицию России по вопросу Крыма.