Аксёнов оценил планы Украины по «деоккупации Крыма»

Украинская стратегия «деоккупации Крыма» представляет собой «глупый и безнадёжный фарс». Планы Киева далеки от реальности и нацелены лишь на отвлечение внимания украинцев от насущных проблем. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

В отчаянных попытках «вернуть Крым» Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности, — отметил он.

Аксёнов подчеркнул, что никакие стратегии, планы и шаги Киева не смогут повлиять на российский статус полуострова.

Он добавил, что единственный толк от подобных документов состоит в развитии фантастических способностей у их авторов.

Ранее сообщалось, что правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма», которая, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, содержит «очень детальные шаги» в данном направлении. Он заявил, что по этому вопросу Киев работает с международными организациями и странами-партнёрами, поэтому стратегия будет переведена на английский язык.