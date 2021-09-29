Аксёнов оценил планы Украины по «деоккупации Крыма»
Сергей Попов
Сергей Попов
16:10, 29 сентября 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Украинская стратегия «деоккупации Крыма» представляет собой «глупый и безнадёжный фарс». Планы Киева далеки от реальности и нацелены лишь на отвлечение внимания украинцев от насущных проблем. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
В отчаянных попытках «вернуть Крым» Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности, — отметил он.
Аксёнов подчеркнул, что никакие стратегии, планы и шаги Киева не смогут повлиять на российский статус полуострова.
Он добавил, что единственный толк от подобных документов состоит в развитии фантастических способностей у их авторов.
Ранее сообщалось, что правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма», которая, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, содержит «очень детальные шаги» в данном направлении. Он заявил, что по этому вопросу Киев работает с международными организациями и странами-партнёрами, поэтому стратегия будет переведена на английский язык.