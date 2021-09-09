Аксёнов назвал «театром абсурда» «Крымскую платформу»

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что участники форума «Крымская платформа», состоявшегося 23 августа, делали странные и несвязные заявления. По его словам, всё это можно назвать одним большим «театром абсурда», потому что никто не знал, что нужно говорить. Большинство выступлений были плохо подготовлены или вообще не обсуждались заранее со спикерами. Кроме позора для украинских властей, там нет ничего. Мнение Аксёнова приводит портал argumenti.ru.

Я пытался вникнуть в глубокий смысл этой платформы. По-моему, такая ересь, театр абсурда какой-то вообще. Никто не знает, что говорить. Президент Венгрии вообще заявил, что венгров зажимают и так далее, — заявил глава региона.

Аксёнов призвал жителей Крыма не обращать внимания на действия Киева. Он также подчеркнул, что полуостров «никогда на Украину не вернётся».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедший в Киеве саммит «Крымская платформа» недружественным по отношению к России и подчеркнул, что Москва будет «делать выводы».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал «Крымскую платформу» абсолютно пустой и не имеющей перспектив русофобской акцией. Он отметил, что этот форум, инициированный киевскими властями, является результатом ложно понятой солидарности стран — членов Евросоюза и НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что в рамках «Крымской платформы» будет идти работа над устранением пробелов в санкционной политике в отношении России.