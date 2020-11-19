Аксёнов назвал резолюцию ООН по Крыму «позорной историей»

https://static.news.ru/photo/8c64a1a0-2a65-11eb-911b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая «нарушения прав человека» в Крымском регионе, не имеет ни малейшего отношения к реальности, а её одобрение является продолжением «позорной истории», заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Документ приняли в третьем комитете Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам. За него проголосовали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.

Это пропагандистский документ, его главная цель — отравлять информационное пространство протухшими мифами, которые распространяют Киев и страны, причастные к государственному перевороту на Украине, и создавать новые поводы для обвинений России, — написал Аксёнов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Чиновник отметил, что одобрение подобных резолюций не делает ООН чести и говорит о катастрофической деградации политики Запада и попытках шантажировать суверенные страны и народы.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская считает недальновидной позицией отказ депутата парламента Италии от посещения Крыма. Приглашение приехать на полуостров после пандемии для отдыха и реабилитации Поклонская ранее сделала на совместном онлайн-заседании думского комитета по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС палаты депутатов парламента Италии.

Её представитель от Демократической партии Лия Куартапелле позже указала, что официальная делегация из Италии не может посетить Крым, поскольку в 2014 году там якобы было нарушено международное право.