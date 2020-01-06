https://static.news.ru/photo/e064ccd6-3221-11ea-8a4d-fa163e074e61_660.jpg Максим Акимов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Максим Акимов проведёт в пятницу, 10 января, совещание по безопасности полётов на Ближний Восток.

В рамках исполнения поручения Дмитрия Медведева правительство РФ совместно с МИД России, Минтрансом, Ростуризмом и другими ведомствами проводит анализ и оценку ситуации с безопасностью российских туристов и полётами наших авиакомпаний в Ближневосточном регионе, — сообщил представитель вице-премьера.

По итогам совещания будут приняты решения по будущим действиям, передаёт ТАСС.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Как ранее писал NEWS.ru, очевидец крушения украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, рассказал журналистам о случившемся. По его словам, потерпевший крушение лайнер загорелся ещё в воздухе.