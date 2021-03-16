«Ахинея»: в СФ оценили слова разведки США о «вмешательстве» в выборы

https://static.news.ru/photo/81366e78-86ed-11eb-8942-96000091f725_660.jpgФото: Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press
Спецслужбам США так и не удалось найти подтверждения тому, что Москва тем или иным образом могла повлиять на результаты президентских выборов в Штатах, которые прошли в прошлом году. А когда им нечего сказать, они несут разную ахинею. Так на доклад американской разведки о якобы вмешательстве РФ в выборы отреагировал заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее в США был опубликован доклад американской разведки, в котором содержатся обвинения Москвы в попытках поддержать Дональда Трампа на прошедших в ноябре 2020 года выборах президента. Также в докладе говорится, что параллельно Россия пыталась дискредитировать соперника Трампа Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе.
По словам сенатора, американские спецслужбы хотят сохранить «хорошую мину при плохой игре».
Они так много говорили про вмешательство РФ в американские выборы, а на поверку ничего нет. Вот они и прикрываются теперь такими витиеватыми фразами, — цитирует Джабарова РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, посольство России в Вашингтоне заявило о том, что обвинения разведки США в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются безосновательными.