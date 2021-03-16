«Ахинея»: в СФ оценили слова разведки США о «вмешательстве» в выборы

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Действующий руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 17 марта может быть избран вице-спикером верхней палаты парламента. Он, вероятно, займёт место Ильяса Умаханова, который станет специальным представителем СФ подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу в России в мае 2022 под эгидой МПС и при поддержке ООН. Об этом в разговоре с журналистами рассказал информированный источник в палате.

По его словам, пост Косачева достанется бывшему заместителю главы Министерства иностранных дел, сенатору Григорию Карасину. Умаханов в настоящий момент курирует в Совете Федерации международное направление. Его новая должность необходима с...