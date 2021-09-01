«Ахинея»: в ГД оценили идею Зеленского трансформировать Украину

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил в комментарии для NEWS.ru план президента Украины Владимира Зеленского трансформировать страну за $277 млрд, реализуя свыше 80 проектов. Парламентарий отметил, что идея политика является ни чем иным, как «выкачиванием денег из американских налогоплательщиков», и в США «эту ахинею» обсуждать никто не собирается.

Зеленский относится к тому статусу гостей, которых предпочитают поставить во главу того угла, куда никто не заходит. Вроде и в гости приехал — уважили, но обсуждать ахинею, с которой он приехал, нет ни желания, ни времени. Ну и, разумеется, предложенный Украиной «чудо-план» по претворению её в ультрамодное развитое государство является не чем иным, как выкачиванием денег американских налогоплательщиков, — подчеркнул Бальбек.

Во время официального визита в Вашингтон Владимир Зеленский представил программу реформ на Украине. Лидер считает, что с помощью этого амбициозного плана можно построить успешную и устойчивую Украину. Документ определяет видение развития страны на ближайшие годы. Заложенные в нём проекты предусматривают финансирование за счёт государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.

Ранее Зеленский заявил, что тема «Северного потока — 2» является для Киева больным вопросом. Он отметил, что в случае окончания строительства газопровода украинская сторона поборется по поводу того, как он будет работать.