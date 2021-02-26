Африканская Сьерра-Леоне пообещала России не размещать оружие в космосе

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Россия подписала с одной из беднейших стран мира, африканской Сьерра-Леоне соглашение о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом рассказал пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Фёдор Стржижовский.

Сегодня Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Церемония прошла в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, — сказал он.

Российский представитель назвал это важным шагом на пути к предотвращению гонки вооружений в космосе. Он уверен, что такое решение по достоинству оценит международное сообщество

[Эта мера] способствует обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, а также повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях, — добавил он.

По его словам, такие соглашения — единственный способ достичь прозрачности и доверия в этой области, передаёт РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в своём видеообращении к участникам женевской Конференции по разоружению рассказал, что угроза гонки вооружений в космосе растёт, но ещё можно выработать меры для её предотвращения, писал NEWS.ru.