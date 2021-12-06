Адвокаты экс-замминистра Раковой обжаловали продление ареста

Бывший замглавы Минпросвещения Марина Ракова (на втором плане), обвиняемая в хищении бюджетных средств в рамках проекта «Учитель года», и её адвокат Юлия Новичкова

Защита бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, обвинённой в мошенничестве, обжаловала продление ареста, сообщили ТАСС в Тверском суде. Ранее Раковой продлили срок содержания под стражей до 6 марта.

В суд поступила апелляционная жалоба на решение о продлении в отношении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что Ракова и экс-заместитель гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгений Заков в 2018 году заключили сделку с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым с тем, чтобы использовать в личных целях бюджетные средства вуза. С этой целью они заключили фиктивные договоры о найме на работу между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения. Кроме того, Ракову обвиняют в хищении свыше 50 миллионов рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Ранее, по данным МВД, Ракова скрывалась от следствия с 29 сентября. Она не явилась на допрос и не вышла на работу. Кроме этого, экс-замминистра просвещения отключила телефон и не выходила на связь с близкими. 6 октября после задержания супруга Ракова всё же пришла в отделение. Она не признаёт вину и отрицает, что скрывалась от следствия. Сейчас она находится в СИЗО.