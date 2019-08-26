https://static.news.ru/photo/326d452c-c827-11e9-af1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Столичная подземка требует через суд взыскать с организаторов митинга за честные выборы, состоявшегося 27 июля, более 53 тысяч рублей из-за якобы возникшей в этот день дополнительной нагрузки на сотрудников метрополитена. Об этом сообщил представляющий интересы оппозиционеров адвокат Сергей Бадамшин.

Метрополитен потребовал взыскать с них 53,6 тысячи рублей из-за работы дополнительных сотрудников в день акции протеста 27 июля. Претензии касаются нескольких организаторов акции, среди них Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный и Олег Степанов, — цитирует Бадамшина ТАСС .

Как писал News.ru, столичный метрополитен подал иск в Коптевский суд Москвы к Алексею Навальному и некоторым не допущенным до выборов в Мосгордуму кандидатам.

До этого стало известно, что ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» требуют возмещения имущественного вреда, который якобы был нанесён предприятиям во время протестных акций в Москве 27 июля.