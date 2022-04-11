Адвокат: Кара-Мурзу обвинили в неповиновении полиции

Сотрудники МВД, задержавшие 11 апреля в Москве и доставившие в отдел полиции оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, составили административный протокол о неповиновении. Задержанного оставили на ночь в отделении до рассмотрения дела в суде. Об этом ТАСС рассказал адвокат политика Вадим Прохоров. По его словам, Кара-Мурзе грозит до 15 суток ареста.

Его оставили на ночь. Меня к нему так и не допустили, но он смог позвонить жене и сказать, что вменяемые ему действия подходят под совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам полиции), которая предусматривает до 15 суток ареста, — сообщил Прохоров.

Он также добавил, что протокол, предположительно, будет рассмотрен 12 апреля в Хамовническом районном суде Москвы.

Адвокат подчеркнул, что задежание Кара-Мурзы представляет собой «искусственно созданную ситуацию», поскольку тот «не участвовал ни в какой акции, а просто зашел в свой двор». Перед этим политик и адвокат, по словам последнего, полдня провели в Следственном комитете и Басманном суде столицы.

Комментариями правоохранительных органов по сложившейся ситуации ТАСС не располагает.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, состоящего в Антивоенном комитете России (сайт комитета заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры 31 марта). Причина задержания не уточнялась.

25 мая 2021 года Следственный комитет отказал оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе — младшему в требовании возбудить дело о покушениях на его убийства в 2015 и 2017 годах. Об этом говорится в ответе ведомства его адвокату Вадиму Прохорову, который заявитель опубликовал в Facebook (организация признана экстремистской, деятельность запрещена).