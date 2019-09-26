https://static.news.ru/photo/adedb7ec-e06c-11e9-a1d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот Первый Республиканский Телеканал/youtube

Новым главой администрации Элисты избран Дмитрий Трапезников. За это назначение проголосовали депутаты Городского собрания столицы Калмыкии.

Кандидатуру предложил глава республики Бату Хасиков, передаёт « Интерфакс ».

Трапезников известен тем, что в 2018 году после убийства в результате теракта главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко на несколько дней занял его пост в качестве исполняющего обязанности. На тот момент политик был заместителем председателя Совета министров ДНР.

В дальнейшем Трапезникова сменил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. Как писал News.ru, политик поддержал это назначение. Некоторое время спустя Пушилин победил на выборах.