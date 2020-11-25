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Администрация Трампа может ввести санкции против Минобороны России

13:43, 25 ноября 2020 19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская администрация рассматривает возможность включения в новый санкционный список Минобороны России, ряд оборонных предприятий и один из ФГУПов, связанных администрацией президента России Владимира Путина.

В проект документа включены неназванное федеральное государственное унитарное предприятие, российское военное ведомство, подведомственный ему центр, предприятия оборонно-промышленного комплекса и гражданской промышленности, а также экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

США хотят ввести ограничения против 89 компаний из Китая, которые сотрудничают с военными, и почти 30 российских организаций, сообщает РИА Новости.

Ранее Вашингтон ввёл санкции против компаний «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Американцы считают, что эти предприятия сотрудничают с Ираном, КНДР и Сирией. Ограничительные меры вступили в силу 6 ноября. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал действия Госдепа США дискриминационным шагом, направленным на подрыв экономического потенциала этих организаций, писал NEWS.ru.

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