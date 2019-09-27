Доступ к содержанию разговоров президента США Дональда Трампа и главой России Владимиром Путиным ограничили в Белом доме. Это сделано по совету секретной службы.
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Ранее News.ru сообщал, что западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В его выступлении на 74-й сессии Генассамблеи ООН говорилось о том, что бесцеремонным давлением Запад незаконно получил атрибутивные функции в нарушение Конвенции по химоружию и исключительных прерогатив Совета Безопасности.