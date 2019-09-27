Фото: MFA Russia/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил что лидер США Дональд Трамп заслужил тысячу импичментов за свои действия в отношении Боливарианской республики.

Его обвиняют в шантаже в отношении президента Украины... И я говорю, почему его обвиняют в этом, если он это делает каждый день, призывает президентов и премьер-министров мира, чтобы они шантажировали...