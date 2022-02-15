Администрация США передислоцировала резидентуру ЦРУ из Киева
Анна Акимова
Анна Акимова
09:11, 16 февраля 2022
ЛьвовФото: Oleh Morhun/unsplash.com
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Американские власти временно передислоцировали из Киева украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), передаёт The New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что эти действия могут затруднить сбор данных о предполагаемой российской деятельности на территории Украины.
США временно передислоцировали свою резидентуру ЦРУ в Киеве во вторник [15 февраля], спустя день после того, как госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов, — говорится в материале.
Газета отмечает, что передислокация резидентуры ЦРУ может осложнить сбор информации о предполагаемой российской деятельности на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна временно переносит посольство на Украине из Киева во Львов. По его словам, дипмиссия продолжит поддерживать контакты с правительством Украины и координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации. До этого Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.
В свою очередь в Кремле назвали эвакуацию дипломатов «показной истерикой». По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разбрасывание словами о «российском нападении» на Украину является «абсолютно пагубной практикой».