Администрация США передислоцировала резидентуру ЦРУ из Киева

Американские власти временно передислоцировали из Киева украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), передаёт The New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что эти действия могут затруднить сбор данных о предполагаемой российской деятельности на территории Украины.

США временно передислоцировали свою резидентуру ЦРУ в Киеве во вторник [15 февраля], спустя день после того, как госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов, — говорится в материале.

Газета отмечает, что передислокация резидентуры ЦРУ может осложнить сбор информации о предполагаемой российской деятельности на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна временно переносит посольство на Украине из Киева во Львов. По его словам, дипмиссия продолжит поддерживать контакты с правительством Украины и координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации. До этого Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.

В свою очередь в Кремле назвали эвакуацию дипломатов «показной истерикой». По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разбрасывание словами о «российском нападении» на Украину является «абсолютно пагубной практикой».