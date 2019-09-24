https://static.news.ru/photo/2e9cea38-df4c-11e9-9352-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совбеза ООН. По его словам, Токио прикладывает большие усилия для воплощения идей и целей организации, которая существует уже три четверти века, однако считает, что назрела пара перемен в её формате.

Абэ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Япония хотела бы вместе с Германией, Индией и рядом других стран стать постоянным членом Совбеза, а для этого требуется расширение его состава, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов Соединённых Штатов разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия. В понедельник, 19 августа, США провели испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полёта устройства наземного базирования составила около 500 километров.