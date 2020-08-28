Абэ и Путин подтвердили курс на заключение мирного договора

https://static.news.ru/photo/13680174-eb69-11ea-87b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре подтвердили курс на заключение мирного договора между странами. Имеется ввиду так и не заключённый после Второй мировой войны договор. Препятствием к соглашению являются притязания Токио на на южные Курильские острова.

Об этом сообщает информагентство Kyodo.

28 августа Синдзо Абэ объявил о своей отставке из-за проблем со здоровьем. Он продолжит исполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока не будет выбран его преемник. Японский парламент соберётся на экстренное заседание для выбора нового премьера 17 сентября.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время телефонного разговора Путин поблагодарил коллегу за совместную работу и большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. В свою очередь, глава японского правительства также высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с президентом РФ.

С обеих сторон подчеркнута важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона, — отмечается на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совфеде РФ ожидают прогресса в заключении мирного договора между Россией и Японией при новом премьере. Там отметили, что Москва неоднократно делала соответствующее предложение Токио, но каждый раз камнем преткновения становились Курильские острова. Все японские премьеры требовали возврата этих территорий, что невозможно. Если Страна восходящего солнца получит эти территории, то там сразу же появится военная база США.