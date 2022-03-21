А надо ли соблюдать американские санкции против третьих стран?

Не стоит уже перечислять те три тысячи западных санкций, обрушившихся на Россию. Абсолютный рекорд зафиксирован, обещания порвать нашу экономику и уничтожить страну вновь обнародованы. Но самое удивительное в нашем положении, пожалуй, то обстоятельство, что Россия, верная своим международным обязательствам, продолжает соблюдать взятые на себя ограничения в отношении некоторых других стран. Иными словами, продолжает соблюдать санкции, принятые во многом под нажимом американской же администрации.

Нет, конечно, давно прошли те времена, когда, по выражению госдеповцев, российский министр иностранных дел Андрей Козырев предлагал от имени своей страны заокеанским партнёрам такие уступки, о которых они даже не помышляли. Но и в нулевых мы слишком ревностно следовали своим обещаниям. Так, например, при президенте Дмитрии Медведеве по просьбе американцев Россия заморозила поставки Ирану обещанных С-300. Иранцы обиделись и даже намеревались обратиться в международный арбитраж, требуя, чтобы Россия выплатила им крупную, в миллиарды долларов неустойку. Поскольку выходило, что именно Россия не соблюдает договорённости. Стоит ли говорить, что такой клубок возникших на голом месте противоречий и ухудшил взаимопонимание Москвы и Тегерана.

Но американцы тогда не просто сумели вбить клин в наши связи с Ираном, но ещё и поглумились над нашими исполнительными деятелями, поскольку, по словам того же Барака Обамы, Вашингтон не просил отменять сделку, а просто предлагал, мол, сделать небольшую паузу в поставках. Системы ПВО, конечно, пришли в Иран, но, как говорится, осадочек остался.

И вот новая волна беспрецедентного, направленного на разрушение страны экономического и политического давления. Нарушены не только общепринятые международные нормы, но просто обычная прагматичная логика взаимоотношений. Коллективный Запад словно следует старой притче: возьмите у меня один глаз, но так, чтобы сосед ослеп.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И в такой ситуации мы ещё продолжаем идти в фарватере прежних невыгодных нам рестрикций в отношении третьих стран. В частности, Россия во многом себе в убыток разорвала экономические связи с Северной Кореей, которую янки хотели превратить в государство-изгой. Россия отказалась от дисциплинированных и работящих корейских рабочих, которые очень пригодились бы в реализации нынешних планов развития Дальнего Востока. Тысячами они были отозваны на родину. Прервала все банковские финансовые операции с Северной Кореей, отказалась от военно-технического сотрудничества, взаимовыгодной торговли нефтепродуктами, редкоземельными металлами, корейскими товарами лёгкой промышленности, в частности, качественным текстилем.

Понятно, что никаких ответных жестов от Соединённых Штатов Россия не получила. Более того, сейчас США заставили и Южную Корею следовать своему диктату и разорвать экономические связи с нашей страной. А ведь санкции, принятые против Пхеньяна, должны были способствовать поддержанию равновесия на Корейском полуострове. Да, санкции были введены по причине разработки Северной Кореей ядерного оружия, которое, к слову, спасло страну от американской интервенции. Но ведь ничего подобного не принималось в отношении других «ядерных самозванцев» — Израиля, ЮАР, Пакистана. Да и планы подготовки ОМП на Украине полностью на Западе игнорируются.

И корейский пример следования Россией невыгодных ей ограничений отнюдь не единичный. Не настало ли время для нас внимательно проверить реестр таких санкций, к которым в своё время присоединилась Россия? Особенно сейчас, когда нам важно расширить источники поступления валюты и необходимых для насыщения внутреннего рынка товаров.