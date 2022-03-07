А деньги врозь: российскому бизнесу указали на недружественных партнёров

7 марта правительство одобрило список стран, которые совершают «недружественные действия» в отношении россиян и российских компаний. В перечень вошли 48 государств. В отношениях российского бизнеса с компаниями из этих стран произойдут масштабные изменения. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Какие страны попали в список и почему

Список недружественных стран опубликован на сайте правительства. Он включает все страны Европейского союза, Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Южную Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Швейцарию, Японию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С некоторыми из этих государств отношения у Москвы испорчены давно. Соединённые Штаты и Чехия, например, входят в список недружественных стран образца 2021 года — этот документ ограничивал работу посольств и консульств в России, что привело к прекращению выдачи американских виз россиянам. Однако другие государства сохраняли более тёплые отношения с Россией. Так, Сан-Марино и Венгрия ещё недавно закупали вакцину «Спутник V» и сообщали о высоком качестве препарата.

Всё изменилось с началом российской военной операции на территории Украины. Все страны из списка правительства ввели против России санкции, а Микронезия — небольшое государство в Океании — и вовсе разорвала с Россией дипломатические отношения.

Что меняется в работе с партнёрами из стран, внесённых в список

Финансовое взаимодействие с компаниями из стран, появившихся в списке правительства, определяется указом президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Этот документ был подписан за два дня до появления перечня.

Главная особенность взаимоотношений с партнёрами из государств, признанных недружественными, — всеми физлицами и компаниями, которые ведут в этих странах основную деятельность, — новый порядок выплаты долгов. Фактически российские власти разрешили должникам из РФ (как юрлицам, так и гражданам) оплачивать задолженность рублями по курсу Центробанка вне зависимости от валюты, указанной в договоре. Эта норма касается выплат, превышающих 10 млн рублей в месяц или эквивалента этой суммы в любой валюте.

Сейчас неизвестно, как иностранные компании отреагируют на новые правила исполнения контрактов. При этом установленный ЦБ курс российского рубля к иностранной валюте в последнее время значительно колеблется: 1 февраля за доллар США давали 77,4 рубля, 1 марта — 93,5 рубля, а 6 марта — 105,8 рубля.

Кроме того, 6 марта кабмин принял постановление о работе правительственной комиссии по контролю за сделками между российскими резидентами и иностранными компаниями. Согласно этому документу, все сделки российских компаний с организациями и гражданами из недружественных стран должны быть одобрены специальной комиссией, с заявлением в которую должна обратиться именно зарубежная компания. Комиссия будет состоять из представителей Центробанка и администрации президента.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может быть выдано разрешение на проведение сделки с обозначением условий её исполнения, — отмечается на сайте правительства.

Власти рассчитывают, что такие меры помогут обеспечить финансовую стабильность России в условиях санкций.

Какие ещё есть ограничения на ведение деятельности

Иностранные государства ввели большое количество санкций против России. Помимо ограничений, касающихся отдельных бизнесменов, представителей власти и сотрудников государственных СМИ, действуют и санкции, отражающиеся на всей российской экономике. Так, Евросоюз запретил своим гражданам и институтам проводить сделки с ЦБ РФ, из-за чего Центробанк остановил валютные интервенции, призванные стабилизировать курс рубля. Кроме того, ЕС запретил ввозить в Россию банкноты евро.

Введены и ограничения со стороны России. Гражданам запретили вывозить за границу наличные деньги в размере более $10 тысяч или их эквивалента в другой валюте. Кроме того, физлицам запретили переводить на счета зарубежных граждан (включая родственников) более $5 тысяч ежемесячно. Российских экспортёров президент Владимир Путин своим указом обязал продавать внутри страны 80% валютной выручки. Также резидентам других стран запретили продавать ценные бумаги, купленные через российских брокеров.

На фоне санкционного давления рейтинговые агентства значительно снизили оценки российской экономики. Moody’s оценило понизило рейтинг РФ с «мусорного» (В3) до «преддефолтного» (Ca) и дало негативный прогноз из-за «непредсказуемости действий правительства». Также о значительном риске дефолта говорит оценка агентства Fitch (B). Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна справится с проблемами.

Ну конечно, экономика России сейчас испытывает серьёзный нажим и удар. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведётся, на ногах устоим, — сказал он 2 марта.

Дмитрий Песков Сергей Булкин/NEWS.ru

Через два дня после начала спецоперации на Украине, 26 февраля, представитель Кремля сообщил, что власти заранее подготовились к введённым санкциям, поэтому у страны есть все возможности для минимизации ущерба. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство и Центробанк совместно с крупнейшими компаниями и банками сформировали план по защите от санкций и других финансовых угроз.