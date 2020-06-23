67 тысяч человек досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/165844fe-b539-11ea-b9cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 67 тысяч россиян. Это люди, которые проживают в труднодоступных и отдалённых местностях или работают на судах.

С 10 июня в 38 регионах России проводится досрочное голосование. По состоянию на вчерашний день досрочно проголосовали более 67 тысяч. Из них почти 60 с половиной тысяч — в труднодоступных и отдалённых местностях, а на судах около 7 тысяч, — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. В списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал, писал NEWS.ru.