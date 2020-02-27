В ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из главных российских оппозиционеров — Борис Немцов. Убийца сделал шесть выстрелов.
В 2017 году по обвинению в убийстве политика были осуждены пять человек, однако некоторые правозащитники и общественные деятели сомневаются в объективности расследования.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
18 сентября 2017 года, день 934-й
Сергей Булкин/NEWS.ru
18 сентября 2017 года, день 934-й
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марш памяти Немцова 24 февраля 2019 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марш памяти Немцова 24 февраля 2019 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марш памяти Немцова 24 февраля 2019 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марш памяти Немцова 24 февраля 2019 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Борис Немцов, 2003 г.
Viktor Chernov/Global Look Press
Анатолий Чубайс и Борис Немцов, 2003 г.
Viktor Chernov/Global Look Press
Явлинский, Немцов и Лужков
Viktor Chernov/Global Look Press
Книга Бориса Немцова, 2007 г.
Alexander Legky/Global Look Press
Могила Бориса Немцова на Троекуровском кладбище
Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-конференция Партии народной свободы (РПР-ПАРНАС), 2014 г.
Anton Belitsky/Global Look Press
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