В ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из главных российских оппозиционеров — Борис Немцов. Убийца сделал шесть выстрелов.

В 2017 году по обвинению в убийстве политика были осуждены пять человек, однако некоторые правозащитники и общественные деятели сомневаются в объективности расследования.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

18 сентября 2017 года, день 934-й

Сергей Булкин/NEWS.ru

18 сентября 2017 года, день 934-й

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марш памяти Немцова 24 февраля 2019 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марш памяти Немцова 24 февраля 2019 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марш памяти Немцова 24 февраля 2019 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марш памяти Немцова 24 февраля 2019 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марш памяти Немцова 25 февраля 2018 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Немцов, 2003 г.

Viktor Chernov/Global Look Press

Анатолий Чубайс и Борис Немцов, 2003 г.

Viktor Chernov/Global Look Press

Явлинский, Немцов и Лужков

Viktor Chernov/Global Look Press

Книга Бориса Немцова, 2007 г.

Alexander Legky/Global Look Press

Могила Бориса Немцова на Троекуровском кладбище

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-конференция Партии народной свободы (РПР-ПАРНАС), 2014 г.

Anton Belitsky/Global Look Press

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