11 регионов захотели проводить выборы онлайн

https://static.news.ru/photo/d8e93d34-834c-11eb-bd6b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком получил 11 заявок на участие регионов в пилотном проекте по дистанционному электронному голосованию на выборах в 2021 году, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Кроме того, в эксперименте будет участвовать Москва, которая имеет законодательную возможность для этого, передаёт ТАСС.

По состоянию на вечер пятницы, 12 марта, мы получили 11 заявок от регионов. Плюс Москва, которая может проводить эксперимент по дистанционному электронному голосованию по закону, — сказала она.

По её словам, ЦИК принимает заявки от всех российских регионов, кроме Москвы, так как для столицы действует закон о проведении соответствующего эксперимента, что позволяет не подавать заявку.

Ранее Памфилова заявила, что перенос выборов в Государственную думу на более ранний срок нереален и нецелесообразен. Она напомнила, что президент Владимир Путин должен подписать указ о начале избирательной кампании до 20 июня. По её словам, к переносу назначенной даты никто не готов, писал NEWS.ru.