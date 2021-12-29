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«Звезда — это Бузова»: лыжница Степанова ответила на слова Вяльбе

Лыжница Степанова: звезда — это Ольга Бузова, а я в этом смысле никто
10:58, 29 декабря 2021
«Звезда — это Бузова»: лыжница Степанова ответила на слова Вяльбе Вероника Степанова Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Лыжница сборной России Вероника Степанова на странице в Instagram отреагировала на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, заявившей, что она никто. Спортсменка поддержала Вяльбе, отметив, что звезда — это Ольга Бузова.

Звезда — это Ольга Бузова. А я в этом смысле никто, абсолютно согласна. И не стремлюсь, — написала Степанова.

Вероника Степанова пропускает «Тур де Ски» из-за отравления. Ранее Вяльбе назвала болезнь спортсменки непонятной и странной.

29 декабря на «Тур де Ски» стартует индивидуальная гонка классическим ходом у женщин. Начало соревнований — в 15:30 по московскому времени.

Также сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей не нужен пиар спортсменов во время соревнований. По её мнению, «медали любят тишину».

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