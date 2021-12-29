«Звезда — это Бузова»: лыжница Степанова ответила на слова Вяльбе

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей не нужен пиар спортсменов во время соревнований. По её мнению, «медали любят тишину», передаёт «Матч ТВ».

Никому не нужны раздутые скандалы. Моё глубокое убеждение, что медали любят тишину, — заявила она. Российские лыжники остались без побед в первый день «Тур де Ски». Александр Большунов выбыл в...