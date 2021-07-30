Золотые саблистки и большой теннисный фейл: итоги девятого дня Игр

Очередной день Олимпийских игр подошёл к концу. Сегодня медальный зачёт сборной России пополнили стрелки и саблистки. У нас одно золото, серебро и бронза. Подводим итоги.

Стрелки — топ!

Российские стрелки на Олимпиаде в Токио особенно хороши. Что ни день, то новая медаль (общее количество медалей в этом виде спорта — семь). Исключением не стал и финал в стрельбе из пневматической винтовки на 50 метров из трёх положений. В этой дисциплине серебряную медаль взяла Юлия Зыкова, бронзу — Юлия Каримова. Обе девушки уверенно прошли квалификацию, а в финальном раунде уступили только швейцарке Нине Кристен. Во многом всё определила стрельба из положения стоя. Она далась обеим девушкам непросто. Большое количество неточных выстрелов привело в итоге к тому, что спортсменки потеряли лидирующие позиции. Но серебро и бронза тоже отличный результат.

Для Каримовой это вторая бронза на соревнованиях в Токио. Ранее спортсменка брала третье призовое место в паре с Сергеем Каменским. После индивидуальной медали спортсменка наконец дала волю эмоциям. Она призналась, что очень счастлива.

Очень долго к этому шла, проделала много работы. Была масса интересных тренировок, придуманных финалов... Это просто невероятные чувства! — сказала Каримова.

Юлия Каримова — российская спортсменка по пулевой стрельбе из винтовки Ju Huanzong/Global Look Press

Настоящие команды!

Очень приятные эмоции от своей игры оставили сегодня волейболистки и гандболистки. Начнём с первых.

Как же самоотверженно бились сегодня подопечные Серджио Бузато! Мы ещё толком не успели отойти от непростого матча с Китаем, который наши девчонки всё-таки вытащили, как последовал очередной приятный результат.

Россия обыгрывает Америку, которая является лидером мирового рейтинга, со счётом 3:0. Это первая победа над США за последние восемь лет! Да ещё какая победа! Первый сет — 25:20. Второй — 25:12 (это же просто немыслимо для сборной США). Третий — 25:19.

Огромный вклад в сегодняшнюю победу внесли Анна Подкопаева и Наталия Гончарова. Лидер команды Гончарова так вообще была бесподобна. Столь результативной игры (24 мяча из 37 атак) она ранее никогда не показывала.

Остаётся надеяться, что этот кураж и эмоции удастся перенести и на матчи плей-офф.

Отдать должное нужно и гандболисткам. В тяжелейшем матче, проигрывая, они сумели взять верх над командой из Франции — 28:27. Это были очень важные очки для продолжения борьбы за медали.

Утерянные медали

Болельщики тенниса, конечно, возлагали немало надежд на бронзу в парном разряде на Играх в Токио. С одной стороны, олимпийский опыт Весиной (брала золото в Рио в паре с Екатериной Макаровой), с другой — не самый опасный на бумаге тандем соперниц — предстояло сразиться с бразильянками Лаурой Пипгосси и Луизой Стефани.

Но теннисисток из Бразилии зря недооценивали. Латиноамериканки отыграли четыре матчбола на чемпионском тайм-брейке.

По словам Весиной, они делали всё правильно, хорошо атаковали, однако концовка совсем не сложилась. Настрой соперниц оказался очень серьёзным.

Российские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) Вероника Кудерметова (слева) и Елена Веснина Алексей Филиппов/РИА Новости

Успокаивает только то, что медали в теннисе у нас в итоге всё равно будут.

Ещё одна борьба за бронзу проходила в командных соревнованиях по дзюдо. Мы изначально не считались фаворитами в «команднике». Однако Мадина Таймазова, которая выиграла первую схватку, вселила небольшую надежду на благоприятный исход. Впрочем, победный настрой Мадины Михаил Игольников и Александра Бабинцева поддержать не смогли. Мы проиграли сборной Израиля с общим счётом 4:1. Обидно, но неудивительно.

Никитина затмила всех

Но там, где не радуют теннисисты и дзюдоисты, есть фехтовальщицы, которые в последние годы не знают поражений. Особенно на Олимпийский играх.

Перед стартом финала наша команда саблисток считалась фаворитом. Оно и понятно. Мы — действующие олимпийские чемпионы в командном турнире. В нашей команде сильнейшие саблистки, которые несколькими днями ранее взяли медали в индивидуальных соревнованиях — София Позднякова и Софья Великая.

Впрочем, несмотря на статус нашей команды и предматчевый прогноз, начало у сборной России не задалось. Неожиданно в своих поединках уступили Великая и Позднякова. Но затем на дорожку вышла тёмная лошадка сборной России — Ольга Никитина. Она устроила настоящую встряску прославленной француженке Шарлоте Лембах — 11:3. После такого мощного перформанса россиянки французские саблистки заметно сбавили. Было очевидно, что мы застали их врасплох.

Нельзя сказать, что дальше пошло всё как по маслу. В самой концовке пришлось снова немного понервничать. Никитиной никак не удавалось поразить соперницу, но в самый последний момент она собралась и довела дело до конца. Российские саблистки снова стали олимпийскими чемпионками. Какое же это счастье! Спасибо, девчонки!