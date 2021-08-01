Золотой теннис, скандал с Губерниевым и провал Нагорного: итоги дня на ОИ

В очередной соревновательный день Олимпиады в Токио россияне взяли не столько медалей, особенно золотых, сколько могли бы. Без побед остались спортивные гимнасты и рапиристы, а теннисист Карен Хачанов в финале без шансов проиграл Александру Звереву. Единственное же золото было обеспечено россиянами ещё позавчера, когда в теннисном миксте нарисовался российский финал. Подводим итоги дня на Играх в Токио.

Одна за всех

Прославленный российский гимнаст Никита Нагорный был одним из главных претендентов на золотую медаль в вольных упражнениях, но натурально провалил своё выступление. Спортсмен начал программу с тройного сальто своего имени, которое исполнил впервые на этих Играх и не смог приземлить в пределах ковра. После этого последовал каскад мелких ошибок, а печальным итогом стали всего лишь 13,066 балла.

С такой низкой оценкой Нагорный смог занять печальное для себя седьмое место. Золото же ушло в Израиль Артёму Долгопяту. Не получилось завоевать медаль в упражнении на коне и у другого россиянина — Давида Белявского. Он отлично выполнил свою программу, но соперники просто улетели в космос. Именно поэтому российский спортсмен стал лишь четвёртым.

Не очень здорово выступили и российские девушки-гимнастки. В опорном прыжке Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова выступили очень средне и показали лишь пятый и шестой результаты соответственно.

Упражнение на разновысоких брусьях Мельникова и вовсе провалила, соскочив на землю посреди программы, а вот её партнёр по команде Анастасия Ильянкова выступила гораздо успешнее. Россиянка здорово выполнила свою программу и уступила лишь бельгийке Нине Дервель. Только одно серебро россиян в четырёх видах дня — не то, на что рассчитывали болельщики.

Порция скандалов

Телекомментатор Дмитрий Губерниев достиг такого уровня популярности, что легко генерирует инфоповоды, перекрывающие по популярности в российской прессе спортивные соревнования любого масштаба. На этот раз журналист устроил перепалку с главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком. На пресс-подходе комментатор назвал результат команды на Играх провальным, отметив, что медали были добыты лишь благодаря Евгению Рылову и Клименту Колесникову. Специалист с такой оценкой не согласился, обвинив Губерниева в травле российских спортсменов.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликт получил большой резонанс, успокаивать страсти пришлось главе Всероссийской федерации плавания Владимиру Сальникову. Он дипломатично заявил, что всем нужно успокоиться и с холодной головой проанализировать результат. Губерниев же позже пояснил свою позицию.

Обладая в плавании потенциалом, который позволяет нам конкурировать на равных с США и Австралией, мы выигрываем совсем немножко. Если мы этим довольны, то мы не великая спортивная держава, а карманная, — заявил журналист.

Урожайный теннис

Сразу три медали в копилку сборной России принесли теннисисты. Карен Хачанов стал первым россиянином с 2000 года, вышедшим в финал Олимпиады, но его игра сложилась менее удачно, чем у Евгения Кафельникова 21 год назад. Хачанов практически без шансов уступил немцу русского происхождения Александру Звереву, который провёл образцовый матч. Россиянин много ошибался, не преуспевал в атаке, а его соперник всё делал идеально. Особенно Звереву удавалась подача, у Хачанова почти не было шансов зацепиться за брейк. Итогом стали 6:3, 6:1 в пользу немца, но и серебро — отличный результат для российского теннисиста.

Второй финал дня российские болельщики смотрели без напряжения, ведь в миксте встретились две пары из России. Дуэты Аслан Карацев / Елена Веснина и Андрей Рублёв / Анастасия Павлюченкова выдали очень красивый и напряжённый матч с чемпионским тай-брейком. Там удача улыбнулась последним, которые и стали олимпийскими чемпионами. Побольше бы нам таких финалов на этой Олимпиаде!

Грустные медали

Российские рапиристы в красивом стиле победили американцев в полуфинале, а в решающем матче встретились с французами. К сожалению, настоящей борьбы здесь практически не получилось, спортсмены из Франции были слишком хороши, а россияне выглядели разобранными. В итоге Антон и Кирилл Бородачёвы, а также Тимур Сафин и Владислав Мыльников довольствовались серебром, проиграв решающую встречу с разгромным счётом 28:45. К сожалению, российские мужчины в фехтовании на этих Играх остались без золотых медалей.

Кирилл Бородачёв Pan Yulong/Global Look Press

Две бронзы завоевали и российские боксёры, однако и Андрей Замковой, и Имам Хатаев рассчитывали на большее. Последний и вовсе потерпел поражение не без налёта скандальности. По мнению Хатаева, его соперник по полуфиналу Беджамин Уиттакер не заслужил победы.

Я не согласен с решением судей. Первый раунд я выиграл, второй сопернику отдали — ну ладно, бывает. А в третьем раунде я больше нанёс ударов. Соперник боялся меня, просто бегал, ничего не делал, ждал, чтобы бой закончился. Поэтому я и думаю, что выиграл, — заявил Хатаев.

Однако у россиян в сетке осталось ещё несколько боксёров, претендующих на победы. Болеть за них будем в ближайшие дни.