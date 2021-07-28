Золотая пауза и наглый журналист: итоги дня на Олимпиаде

После сумасшедшего старта на Олимпиаде сборная России взяла небольшую паузу в штамповке побед. Очередной соревновательный день подарил команде три серебряные и две бронзовые награды, а вот золотых медалей не было. Рассказываем подробнее о главных событиях дня в Токио.
Сплавать за наградой
Очередную награду и в личную, и в общекомандную копилку добавил пловец Евгений Рылов. После исторического триумфа на дистанции 100 метров на спине спортсмен вместе с Мартином Малютиным, Иваном Гиревым и Михаилом Довгалюком завоевал серебро в эстафете четыре по 200 вольным стилем. Команда не смогла навязать серьёзной борьбы выигравшим золото представителям Великобритании, но вырвать серебро у австралийцев удалось. Россияне превзошли соперников всего на 0,03 секунды. Примечательно, что за пределами первой тройки остались американские пловцы. Последний раз это происходило с ними 96 эстафет назад.
Поставленные нашими тренерами — главнокомандующими сборной — задачи мы выполнили. Как говорится, всегда можно лучше, но это успех. Британцы на данный момент сильнее, но это не значит, что они всегда будут сильными. Мы тоже за себя постоим, — заявил после заплыва Гирев.
В другом финале — женских 1,5 километра вольным стилем — россиянам повезло меньше. Единственная представительница страны Анастасия Кирпичникова финишировала на седьмом месте
Жажда скандалов
Добавить Играм скандального оттенка решил один из чилийских журналистов, который задал провокационный вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву после его выхода в четвертьфинал Олимпиады. Репортер поинтересовался об отношении россиянина к тому, что многие упрекают его сборную в нечестности. Медведев вышел из себя, отказался отвечать на вопрос и потребовал вывести журналиста со стадиона. В России поведение чилийца вызвало бурю негодования. Официальные лица упражнялись в придумывании наказания для журналиста, но спокойнее всех высказался глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Смысл с такими журналистами разговаривать? Мы всё время подчеркиваем, что спорт — вне политики. Если журналисты в спорте задают такие вопросы, значит не надо отвечать. Быть выше драки, — заявил он.
Ещё один мини-скандал произошёл у саблистов. Мужская сборная США отказалась выходить на поединок с Россией. Да, это был матч всего лишь за седьмое место, но регламент есть регламент. Американцы мотивировали свое решение травмами двух членов команды, но интересно, отказались бы они в подобном случае от борьбы за медали?
Железная леди
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова доказала, что героями Олимпиад становятся не только обладатели золотых наград. Спортсменка в Токио завоевала бронзу, но надолго запомнится болельщикам сумасшедшим характером и несгибаемой волей к победе.
В полуфинале россиянка встретилась с абсолютной фавориткой, да еще и хозяйкой турнира Тидзуру Араи, но лёгкой прогулки для японки не получилось. Российская спортсменка упиралась из последних сил, уходила от удушающих и болевых приемов и старалась контратаковать. Встреча перешла в дополнительное время, в концовке которого случился спорный эпизод. Японка оказалась спиной на ковре, но судьи не стали отдавать золотое очко Таймазовой. Россиянку это обстоятельство явно выбило из колеи: через несколько секунд она «уснула» после удушающего от Араи. Но и здесь Таймазова билась до последнего, не позволив себе сдаться.
Это был судейский произвол. Мы с тренером считаем, что это была оценка. Считаю, что это ошибка... Меня это не оправдывает. Всё равно надо было бороться. Я боролась, — сказала Таймазова после боя.
На матч за третье место Таймазова вышла с абсолютно заплывшим от гематомы левым глазом, но и в условиях ограниченной видимости россиянка одолела представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта бронза запомнится российским болельщикам надолго.
К сожалению, другой российский дзюдоист — Михаил Игольников — не смог оправиться от поражения в полуфинале и проиграл поединок за бронзу венгру Кристиану Тоту. Очередной медали россиян на Олимпиаде не случилось.
Баскетбол по-нашему
Пока традиционный баскетбол пребывает в России в состоянии клинической смерти (ни мужчины, ни женщины не отобрались на Олимпиаду), успехи в усеченном формате этого вида спорта 3 на 3 приятно удивляют российских болельщиков.
Женская сборная России уверенно прошла квалификацию и в полуфинале попала на слабейшего из возможных соперника — команду Китая. Однако слабейший, не значит слабый, так что потрудиться все же пришлось. Россиянки провели отличный матч и завоевали путевку в финал.
К сожалению, в решающем матче наша команда попала на главного фаворита турнира — американок, которые выглядели очень мощно. Особенно выделялась огромная Стефани Долсон, собиравшая все подборы и забивавшая через руки сильно уступающих ей в габаритах россиянок. То, что интрига сохранялась до последних секунд, — уже огромный успех для сборной России, которая увозит из Токио серебряные медали.
Сенсационно добрались до финала в баскетболе 3 на 3 и российские мужчины, причём главная неожиданность произошла в полуфинале. Сборной России противостояли фавориты турнира сербы, которые, кажется, были уверены в победе ещё до старта матча.
С первых секунд игры сербы начали фолить и пижонить, а россияне спокойно делали своё дело. Очень везло и с попаданиями с дальней дистанции. В итоге встреча завершилась с разгромным счетом 21:10 в пользу россиян. Это не неожиданность, а суперсенсация!
В финальном матче с Латвией было всё: шикарные попадания, травмы, порванные кроссовки и куча эмоций. В этом безумстве верх все же взяли прибалты, но россияне могут покинуть турнир с высоко поднятой головой.
Бронзовый гимнаст
Российский гимнаст Никита Нагорный очень хотел завоевать вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио, но сделать это в личном многоборье было невероятно сложно. Россиянин не смог идеально выполнить вольные упражнения и упражнение на коне, из-за чего изначально оказался в роли догоняющего. Шикарный опорный прыжок, кольца и, особенно брусья, позволили Нагорному нагнать соперников, но последний снаряд — перекладина — был коронным для японца Дайки Хашимото. Хозяин соревнований показал свой уровень и забрал золото, а россиянина ещё и обошел китаец Жотэн Сяо.
После окончания соревнований максималист Нагорный не скрывал разочарования, но огорчаться бронзовой медали слишком сильно не стоит. Российский спортсмен сделал практически всё, что мог, а шанс реабилитироваться появится в соревнованиях на отдельных снарядах. Еще один россиянин — Артур Далалоян — занял в личном многоборье шестое место.