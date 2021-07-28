Золотая пауза и наглый журналист: итоги дня на Олимпиаде

После сумасшедшего старта на Олимпиаде сборная России взяла небольшую паузу в штамповке побед. Очередной соревновательный день подарил команде три серебряные и две бронзовые награды, а вот золотых медалей не было. Рассказываем подробнее о главных событиях дня в Токио.

Сплавать за наградой

Очередную награду и в личную, и в общекомандную копилку добавил пловец Евгений Рылов. После исторического триумфа на дистанции 100 метров на спине спортсмен вместе с Мартином Малютиным, Иваном Гиревым и Михаилом Довгалюком завоевал серебро в эстафете четыре по 200 вольным стилем. Команда не смогла навязать серьёзной борьбы выигравшим золото представителям Великобритании, но вырвать серебро у австралийцев удалось. Россияне превзошли соперников всего на 0,03 секунды. Примечательно, что за пределами первой тройки остались американские пловцы. Последний раз это происходило с ними 96 эстафет назад.

Поставленные нашими тренерами — главнокомандующими сборной — задачи мы выполнили. Как говорится, всегда можно лучше, но это успех. Британцы на данный момент сильнее, но это не значит, что они всегда будут сильными. Мы тоже за себя постоим, — заявил после заплыва Гирев.

В другом финале — женских 1,5 километра вольным стилем — россиянам повезло меньше. Единственная представительница страны Анастасия Кирпичникова финишировала на седьмом месте

Жажда скандалов

Даниил Медведев Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Добавить Играм скандального оттенка решил один из чилийских журналистов, который задал провокационный вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву после его выхода в четвертьфинал Олимпиады. Репортер поинтересовался об отношении россиянина к тому, что многие упрекают его сборную в нечестности. Медведев вышел из себя, отказался отвечать на вопрос и потребовал вывести журналиста со стадиона. В России поведение чилийца вызвало бурю негодования. Официальные лица упражнялись в придумывании наказания для журналиста, но спокойнее всех высказался глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Смысл с такими журналистами разговаривать? Мы всё время подчеркиваем, что спорт — вне политики. Если журналисты в спорте задают такие вопросы, значит не надо отвечать. Быть выше драки, — заявил он.

Ещё один мини-скандал произошёл у саблистов. Мужская сборная США отказалась выходить на поединок с Россией. Да, это был матч всего лишь за седьмое место, но регламент есть регламент. Американцы мотивировали свое решение травмами двух членов команды, но интересно, отказались бы они в подобном случае от борьбы за медали?

Железная леди

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова доказала, что героями Олимпиад становятся не только обладатели золотых наград. Спортсменка в Токио завоевала бронзу, но надолго запомнится болельщикам сумасшедшим характером и несгибаемой волей к победе.

В полуфинале россиянка встретилась с абсолютной фавориткой, да еще и хозяйкой турнира Тидзуру Араи, но лёгкой прогулки для японки не получилось. Российская спортсменка упиралась из последних сил, уходила от удушающих и болевых приемов и старалась контратаковать. Встреча перешла в дополнительное время, в концовке которого случился спорный эпизод. Японка оказалась спиной на ковре, но судьи не стали отдавать золотое очко Таймазовой. Россиянку это обстоятельство явно выбило из колеи: через несколько секунд она «уснула» после удушающего от Араи. Но и здесь Таймазова билась до последнего, не позволив себе сдаться.

Это был судейский произвол. Мы с тренером считаем, что это была оценка. Считаю, что это ошибка... Меня это не оправдывает. Всё равно надо было бороться. Я боролась, — сказала Таймазова после боя.

На матч за третье место Таймазова вышла с абсолютно заплывшим от гематомы левым глазом, но и в условиях ограниченной видимости россиянка одолела представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта бронза запомнится российским болельщикам надолго.

К сожалению, другой российский дзюдоист — Михаил Игольников — не смог оправиться от поражения в полуфинале и проиграл поединок за бронзу венгру Кристиану Тоту. Очередной медали россиян на Олимпиаде не случилось.

Баскетбол по-нашему

Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press

Пока традиционный баскетбол пребывает в России в состоянии клинической смерти (ни мужчины, ни женщины не отобрались на Олимпиаду), успехи в усеченном формате этого вида спорта 3 на 3 приятно удивляют российских болельщиков.

Женская сборная России уверенно прошла квалификацию и в полуфинале попала на слабейшего из возможных соперника — команду Китая. Однако слабейший, не значит слабый, так что потрудиться все же пришлось. Россиянки провели отличный матч и завоевали путевку в финал.

К сожалению, в решающем матче наша команда попала на главного фаворита турнира — американок, которые выглядели очень мощно. Особенно выделялась огромная Стефани Долсон, собиравшая все подборы и забивавшая через руки сильно уступающих ей в габаритах россиянок. То, что интрига сохранялась до последних секунд, — уже огромный успех для сборной России, которая увозит из Токио серебряные медали.

Сенсационно добрались до финала в баскетболе 3 на 3 и российские мужчины, причём главная неожиданность произошла в полуфинале. Сборной России противостояли фавориты турнира сербы, которые, кажется, были уверены в победе ещё до старта матча.

С первых секунд игры сербы начали фолить и пижонить, а россияне спокойно делали своё дело. Очень везло и с попаданиями с дальней дистанции. В итоге встреча завершилась с разгромным счетом 21:10 в пользу россиян. Это не неожиданность, а суперсенсация!

В финальном матче с Латвией было всё: шикарные попадания, травмы, порванные кроссовки и куча эмоций. В этом безумстве верх все же взяли прибалты, но россияне могут покинуть турнир с высоко поднятой головой.

Бронзовый гимнаст

Российский гимнаст Никита Нагорный очень хотел завоевать вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио, но сделать это в личном многоборье было невероятно сложно. Россиянин не смог идеально выполнить вольные упражнения и упражнение на коне, из-за чего изначально оказался в роли догоняющего. Шикарный опорный прыжок, кольца и, особенно брусья, позволили Нагорному нагнать соперников, но последний снаряд — перекладина — был коронным для японца Дайки Хашимото. Хозяин соревнований показал свой уровень и забрал золото, а россиянина ещё и обошел китаец Жотэн Сяо.

После окончания соревнований максималист Нагорный не скрывал разочарования, но огорчаться бронзовой медали слишком сильно не стоит. Российский спортсмен сделал практически всё, что мог, а шанс реабилитироваться появится в соревнованиях на отдельных снарядах. Еще один россиянин — Артур Далалоян — занял в личном многоборье шестое место.