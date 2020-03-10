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Существует потенциальный риск отмены знаменитой велосипедной гонки «Джиро д’Италия»-2020 из-за вспышки коронавируса, заявил президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен.

Мы знаем, что итальянское правительство наложило запрет на проведение всех мероприятий до 3 апреля, но кто знает, какой будет ситуация после. Так что существует потенциальный риск, что «Джиро д’Италия»-2020 может быть отменена, — приводит слова главы UCI Reuters.

«Джиро» стартует 9 мая и завершится 31-го мая.

Также Лаппартьен отметил, что под угрозой находится и «Тур де Франс», который старутует 27 июня и завершится 19 июля.

Мы надеемся, что эти гонки будут проведены. Но из-за ситуации в Италии сейчас мы больше обеспокоены положением «Джиро д’Италия», — сказал он.

Глава UCI отметил, что для велоспорта будет катастрофой отмена двух старейших велогонок.

Ранее были отменены велогонки Мирового тура, среди которых «Тиррено — Адриатико» (Tirreno — Adriatico), «Милан — Сан-Ремо», «Страде Бьянке» и другие, писал NEWS.ru.