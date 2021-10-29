Знаменитая тренер Винер-Усманова оценила выступление «художниц» на ЧМ

Сборная России по художественной гимнастике на минувшем чемпионате мира в японском Китакюсю выступила на отлично. Так считает президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. Об этом сообщает РИА Новости.

Чемпионат мира завершился 31 октября. Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт турнира, завоевав семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Я поставлю команде за этот чемпионат мира оценку «отлично», потому что мы не выиграли только две золотые медали. Там было два серебра, и то сегодня (в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав) всё было правильно, там всё хорошо, потому что была ошибка, — заявила Винер.

Она отметила, что на этом чемпионате мира «судьи в наши оценки не вмешивались». Винер-Усманова заключила, что судьи со всего мира отлично оценили выступления российских гимнасток.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Дина Аверина побила рекорд по количеству золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Это произошло в финале личного многоборья на ЧМ в Китакюсю, где Дина завоевала 18-ю золотую награду в своей карьере.

Дина Аверина побила рекорд легендарной соотечественницы Евгении Канаевой. Двукратная олимпийская чемпионка Канаева в период с 2007 по 2011 год завоевала 17 золотых медалей. Рекорд Евгении держался 10 лет.