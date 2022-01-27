Журова заявила, что СБР «прилетит» за проблемы с вылетом биатлонисток на ОИ

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Министерство спорта России выступило с заявлением о ситуации со снятием биатлонисток с рейса на Олимпиаду в Пекин. Текст заявления приводит Sports.ru.

Они некорректно заполнили информацию в специальном приложении оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от Оргкомитета «зелёный QR-код», разрешающий въезд в Пекин, — говорится в...