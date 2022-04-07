Журнал Maxim опубликовал закадровое видео с фотосессии Медведевой

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Мужской журнал Maxim показал закадровое видео с фотосессии российской фигуристки, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Оно было опубликовано на YouTube-канале издания.

Вот что осталось за кадром той самой фотосессии фигуристки, чемпионки и просто красавицы Евгении Медведевой для MAXIM, — говорится в описании к видео.

В комментариях не понимают, как так вышло, что бэкстейдж получился интереснее самой фотосессии.

О том, что 22-летняя Медведева снялась для журнала Maxim стало известно 28 марта. Номер поступил в продажу 1 апреля.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова одобрила «обнажённую» фотосессию чемпионки мира.