Жулин ответил на слова Арутюняна о «неособенном» тренере Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал высказывание наставника Рафаэля Арутюняна о том, что Этери Тутберидзе нельзя пока сравнивать с такими великими специалистами, как Тамара Москвина и Алексей Мишин. Спортсмен решил ответить критику, намекнувшему о «неособенном» таланте его коллеги, передаёт Sport24.
С мнением Рафаэля Арутюняна я абсолютно не согласен. Этери Георгиевна уже сейчас является выдающимся тренером, несмотря на свой молодой возраст. На мой взгляд, она уже стоит в когорте таких тренеров, как Москвина, Мишин, Тарасова и так далее. Этери Георгиевна — молодая и красивая женщина, и ей совершенно необязательно ждать поры старения, чтобы встать в уровень упомянутых Арутюняном специалистов, — сказал Жулин.
Также эксперт предположил, почему Арутюнян высказался в подобной манере об Этери Тутберидзе.
А Рафаэлю Арутюняну, в свою очередь, нужно сказать спасибо своему ученику Нэтану Чену, что он сейчас является выдающимся тренером. Думаю, это больше похоже на какую-то зависть тренерским достижениям Тутберидзе. Некрасиво, — добавил специалист.
Американец Нэтан Чен, выступающий под руководством Рафаэля Арутюняна, в Стокгольме стал трёхкратным чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, что бронзовый призёр чемпионата мира Александра Трусова хотела перейти к нему, когда занималась под руководством Этери Тутберидзе.