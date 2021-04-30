Жулин ответил на слова Арутюняна о «неособенном» тренере Тутберидзе

Фото: facebook.com/zhulin.official

Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина отреагировала на обвинения в предательстве России. Известная легкоатлетка ответила в комментариях в Instagram одному из пользователей.

У российской спортсменки спросили, почему она предаёт Россию, проживая в США. Всё никак не могу понять, в чём всё-таки предательство? Сменила гражданство, получила другой паспорт? Забыла русский язык? Выступаю за...