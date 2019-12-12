https://static.news.ru/photo/9b2006c6-1cd8-11ea-a87a-fa163e074e61_660.jpg Жюстин Бреза Фото: Fredrik Sandberg/Tt/Global Look Press

Болельщик из Новокуйбышевска (Самарская область) в одной из букмекерских контор поставил на победу французской биатлонистки Жюстин Бреза две тысячи рублей и выиграл 302 тысячи.

Как сообщается в пресс-релизе «Рейтинга Букмекеров», вероятность её успеха букмекеры оценивали в 0,6%, предложив заоблачный коэффициент 151,00.

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 5 декабря одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Француженка допустила два промаха на огневом рубеже, опередив Юлию Джиму из Украины на 11 секунд.

Ранее житель из Ижевска выиграл 15 млн на футбольных матчах, а болельщик из Крыма также на футболе заработал 5,5 миллиона рублей, писал NEWS.ru.