Болельщик из Новокуйбышевска (Самарская область) в одной из букмекерских контор поставил на победу французской биатлонистки Жюстин Бреза две тысячи рублей и выиграл 302 тысячи.
Как сообщается в пресс-релизе «Рейтинга Букмекеров», вероятность её успеха букмекеры оценивали в 0,6%, предложив заоблачный коэффициент 151,00.
Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 5 декабря одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Француженка допустила два промаха на огневом рубеже, опередив Юлию Джиму из Украины на 11 секунд.
Ранее житель из Ижевска выиграл 15 млн на футбольных матчах, а болельщик из Крыма также на футболе заработал 5,5 миллиона рублей, писал NEWS.ru.
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