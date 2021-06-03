Жилина, перешедшая к Плющенко от Тутберидзе, совершила четверной прыжок

https://static.news.ru/photo/a63d8900-c503-11eb-bcdc-96000091f725_660.jpg Вероника Жилина Фото: _veronikazhilina_/instagram.com

Российская фигуристка в одиночном катании Вероника Жилина, работающая в академии «Ангелы Плющенко», выполнила четверной тулуп на тренировке. Об этом сообщается на странице организации в Instagram.

Четверной тулуп Вероники Жилиной на третий день после трёхнедельного отпуска, — сказано в сообщении.

13-летняя Жилина работает с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко с мая 2020 года. Она перешла к нему вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым из группы Этери Тутберидзе. Ещё под руководством предыдущего наставника она выполняла четверные прыжки — совершала сальхов в четыре оборота.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал в состав тренеров сборной России на сезон-2021/22. Он сохранил статус тренера сборной благодаря фигуристке Софье Муравьёвой, которая завоевала бронзовую медаль на первенстве России.