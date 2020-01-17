Российская биатлонистка Кристина Резцова нарушила правила во время эстафетной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Тренер сборной России по стрельбе Леонид Гурьев рассказал о ситуации, которая произошла на огневом рубеже.
Кристина попала первые три выстрела и увидела, что её же установку справа закрывает белоруска. Последние два выстрела она сделала в сторону установки. Получилось пять из пяти. Но по правилам она должна была поднять руку, секундомер должен был заработать, судья — перезарядить установку, а потерянное время должны вычесть после финиша, — сказал Гурьев корреспонденту NEWS.ru.
Таким образом, к российской команде могут применить какие-либо санкции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что женская сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянки финишировали на одиннадцатом месте (+2.33,8; 0+6). В составе сборной выступали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.
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