Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила, что её лыжи плохо ехали в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Третий этап отличается от первого, что нет «халявы» и надо работать с первых метров. Я попыталась поехать за Экхофф и чувствовала себя неплохо, но на первом подъёме испытала шок. Лыжи...