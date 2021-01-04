Женский волейбольный клуб «Динамо» ушёл на карантин

https://static.news.ru/photo/b3703e1e-4e94-11eb-ac84-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/vldinamo

Московская женская волейбольная команда «Динамо» полным составом ушла на карантин после того, как у нескольких спортсменок был выявлен положительный результат тестов на COVID-19.

В клубе не назвали имён заразившихся спортсменок, а также не сообщили, сколько конкретно случаев заражения было выявлено в составе команды, сообщает РБК.

В связи с карантином игры клуба с «Динамо Ак-Барс» и «Локомотивом», которые должны были состояться 5 и 9 января, соответственно, будут перенесены. Новые даты перенесённых матчей пока неизвестны.

Женский клуб «Динамо» находится на первой строчке турнирной таблицы женской Суперлиги, команда за 15 матчей набрала 41 очко, потерпев поражение лишь один раз за сезон. На втором месте идёт клуб «Динамо Ак-Барс», уступающий лидеру на 6 очков.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал о задачах мужской сборной России на чемпионате мира. Он заявил, что перед россиянами на ЧМ-2022 стоит задача завоёвывать медали.